AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 28.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,97 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 81,97 EUR. Bei 81,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 43,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 149,25 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.887,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.445,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,84 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

