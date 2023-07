AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 113,86 USD zu.

Um 12:04 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 113,86 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.705 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 132,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 16,65 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,58 USD am 14.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 108,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.353,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

