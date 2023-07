AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 113,44 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 113,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 113,92 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 113,40 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 10.470.009 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. 17,08 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 51,89 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.353,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

