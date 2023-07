AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 102,66 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 102,66 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 102,66 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.899 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 13.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 44,92 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,00 USD.

Am 02.05.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,07 Prozent auf 5.353,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.887,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 USD je Aktie belaufen.

