AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,46 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 122,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.047 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,05 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 50,96 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 USD je Aktie.

