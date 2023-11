AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 111,70 EUR abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr um 0,5 Prozent auf 111,70 EUR ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 111,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.140 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 10,76 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Abschläge von 48,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone