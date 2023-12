AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Im Tradegate-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:19 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 131,88 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 131,98 EUR an. Bei 131,78 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.491 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei einem Wert von 131,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2023). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,10 EUR am 06.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 56,70 Prozent sinken.

Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.800,00 USD im Vergleich zu 5.565,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

