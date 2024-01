AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 176,05 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 176,05 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 174,60 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.316.615 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 184,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,03 USD fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,09 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

