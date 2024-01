AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 165,66 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 09:21 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 165,98 EUR. Bei 165,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 15.934 Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 170,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 65,70 EUR. Abschläge von 60,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 USD je Aktie.

