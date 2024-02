AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag ins Minus

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 161,52 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,8 Prozent auf 161,52 EUR nach. Bei 161,52 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 161,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.553 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 55,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,50 USD.

Am 30.01.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.599,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,66 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

