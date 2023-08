AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 95,01 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:12 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 95,01 EUR zu. Bei 95,25 EUR erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 616 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,72 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2023. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 40,48 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,76 USD im Jahr 2023 aus.

