AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 103,60 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 103,60 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 104,93 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 104,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.358.329 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (54,58 USD). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 89,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.359,00 USD in den Büchern – ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6.550,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Aktie aus.

