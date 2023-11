AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 122,70 USD.

Um 12:02 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 122,70 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 15.617 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. 8,25 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 60,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,06 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 31.10.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 5.800,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Apple & Microsoft zugekauft: So hat Börsenprofi Ken Fisher im dritten Quartal 2023 investiert

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen