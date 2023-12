So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagnachmittag

29.12.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 150,46 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 150,46 USD zu. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 151,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 13.816.997 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 151,05 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,39 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 60,05 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.800,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.565,00 USD umgesetzt. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

