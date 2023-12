AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 134,98 EUR.

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 134,98 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 135,42 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,38 EUR. Bisher wurden heute 2.609 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 135,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

