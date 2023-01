AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag leichter

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 68,04 EUR. Bei 67,58 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 69,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.250 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,50 EUR an. Gewinne von 41,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,40 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.11.2022. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.565,00 USD – ein Plus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 4.313,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

