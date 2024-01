AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 176,19 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 176,19 USD nach. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 175,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,03 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.792.778 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 184,92 USD markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,03 USD am 01.02.2023. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 144,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 5.800,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

