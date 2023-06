AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 111,85 USD.

Um 12:01 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 111,85 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 38.543 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 132,82 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,75 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 51,20 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.353,00 USD im Vergleich zu 5.887,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vorlegen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

