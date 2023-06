AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Nachmittag fester

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 113,57 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,93 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,87 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 12.615.764 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. 16,95 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 108,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,00 USD.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.353,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

