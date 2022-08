AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Vormittag vor

Werbung

Heute im Fokus

Vor Inflationsdaten: DAX zieht an - über 13.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich uneins -- BYD toppt Umsatzerwartung -- ADLER mit Verlust im Halbjahr -- Uniper im Fokus

HSBC will mit Temasek nachhaltige Infrastruktur finanzieren. Bechtle will Bereich IT-Security ausbauen. FDA könnte Hämophilie-Arznei von Sanofi schneller zulassen. Syngenta legt bei Umsatz und Betriebsgewinn zu. BASF kündigt 'Fackeltätigkeit' im Werksteil Nord an. Bulgarien in Verhandlungen mit GAZPROM über Wiederbelebung von Gasvertrag.