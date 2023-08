AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 105,19 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,19 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 31.267 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,11 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.359,00 USD – das entspricht einem Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingefahren

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) verdient

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Höhenrausch: NVIDIA will KI-Boom optimal nutzen und stellt verbesserte Elektrochips vor