AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 160,04 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 160,04 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 159,36 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 160,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.129.621 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,64 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 16,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 52,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,69 Mrd. USD – ein Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

