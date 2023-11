AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 124,50 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 11:50 Uhr 0,5 Prozent. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 7.867 Stück.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 51,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.565,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

