AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag in Rot

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 65,72 EUR abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 65,72 EUR nach. Mit einem Wert von 66,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 6.862 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 43,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (56,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 134,40 USD angegeben.

Am 01.11.2022 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.565,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 4.313,00 USD umgesetzt.

Am 02.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com