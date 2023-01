AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag Verlust reich

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 67,35 EUR. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 65,72 EUR. Bei 66,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.849 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,50 EUR. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 42,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 56,50 EUR. Mit Abgaben von 19,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 134,40 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.565,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 4.313,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

