AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 160,12 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 160,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389.938 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 184,92 USD. 15,49 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 122,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 31.10.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,90 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Abschläge