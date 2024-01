AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 167,60 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 167,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 162,56 USD. Bei 165,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 34.363.425 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,92 USD. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 72,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

