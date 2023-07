AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 103,10 EUR.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 103,10 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,50 EUR. Bei 103,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 5.331 Stück.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 20,00 Prozent zulegen. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,15 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.353,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.887,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ-Titel Intel-Aktie schließt deutlich im Plus: Intel verkündet Rückkehr in Gewinnzone

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht

Trotz möglicher US-Exportbeschränkungen: NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie erobert 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitialisierung zurück