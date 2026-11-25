Amentum gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Amentum 3,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,93 Milliarden USD umgesetzt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,38 USD gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Amentum mit einem Umsatz von insgesamt 13,83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,95 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net