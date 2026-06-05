America Great Health Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 35,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America Great Health Registered 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

America Great Health Registered hat am 04.06.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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