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America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,51 Milliarden USD – ein Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) 12,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,40 MXN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 245,21 Milliarden MXN geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.net

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