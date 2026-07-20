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America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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America Movil SAB de CV (B) (spons. ADRs)
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America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 8,39 MXN gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 240,44 Milliarden MXN ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

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