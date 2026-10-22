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America Movil SAB de CV Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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America Movil SAB de CV Registered Shs (B)
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America Movil SAB de CV Registered B lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 250,63 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,92 Milliarden MXN umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,410 MXN je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 245,19 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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