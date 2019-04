American Airlines entwickelt zusätzliches 737 MAX-Simulator-Training

Von Andy Pasztor

LOS ANGELES (Dow Jones)--Die US-Fluggesellschaft American Airlines will ihre Piloten für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX ein zusätzliches Flugtraining anbieten. Nachdem die Gesellschaft monatelang ergänzende Boden-Simulationen für ihre 737-Piloten für nicht notwendig erachtete, plane das Unternehmen nun entsprechende Unterweisungen in Simulator-Einheiten für den Flugzeugtyp aufzunehmen, so ein Branchenvertreter.

Ab dem Spätsommer sollen Piloten mit Simulationsszenarien konfrontiert werden, die mit Problemen des automatisierten Flugsteuerungssystem MCAS im Zusammenhang stehen. Das Steuerungssystem wird mit den Abstürzen von zwei Maschinen dieses Typs innerhalb von fünf Monaten in Verbindung gebracht.

Die Entscheidung von American Airlines unterstreicht die wachsende Kluft zwischen den Fluggesellschaften sowie mit der US-Flugaufsichtsbehörde FAA, wie am besten sichergestellt werden kann, dass Piloten die 737 MAX sicher fliegen können, sobald die Maschinen wieder eine Starterlaubnis erhalten. Derzeit plane die FAA obligatorische Simulationseinheiten, die mögliche Ausfälle des Steuerungssystems beinhalten, nicht zu verlangen.

Die beiden anderen großen US-Fluggesellschaften Southwest Airlines und United Continental planten derzeit nicht, ähnliche Änderungen im Piloten-Training einzuführen, heißt es. Außerhalb der USA hätten jedoch einige Fluggesellschaften ihre Bereitschaft signalisiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2019 06:03 ET (10:03 GMT)