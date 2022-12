American Express eröffnet 16.000 Quadratfuß große Centurion Lounge am San Francisco International Airport

American Express (NYSE:AXP) hat heute die erweiterte Centurion Lounge am San Francisco International Airport (SFO) wiedereröffnet. Mit 16.000 Quadratfuß hat die Lounge ihre Fläche fast verdoppelt und bietet mehr Sitzplätze, eine zusätzliche Bar mit "Wine Flights", die von Anthony Giglio, Sommelier und Weindirektor der Centurion Lounge, kuratiert werden, sowie eine neue Speisekarte von Ravi Kapur, dem Chefkoch des Liholiho Yacht Club in San Francisco.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221231005004/de/

American Express Opens 16,000 Square Foot Centurion Lounge at San Francisco International Airport (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, mit der Eröffnung unserer Centurion Lounge am San Francisco International Airport ins neue Jahr zu starten", so Pablo Rivero, Vice President und General Manager, Global Lounge Experiences. "Mit herausragenden Menüs, Weinen und nordkalifornisch inspirierter Kunst bietet die Lounge Card-Mitgliedern einen Ort zum Auftanken, um erfrischt die Reise anzutreten."

Die Centurion Lounge am SFO hält nun noch mehr Plätze für berechtigte Card-Mitglieder bereit und verfügt nun über zwei Weinbars und Café-Bereiche, zusätzliche Toiletten, private Telefonräume, mehrere private Arbeitsbereiche und mehr. Die Lounge befindet sich in Terminal 3 auf der Zwischenebene.

WEINE AUS REGIONALEM ANBAU1

An einer neuen Bar der Lounge können Gäste Flights aus vier regionalen Spezialitätenweinen genießen, die von dem renommierten Weinexperten Anthony Giglio kuratiert wurden. Die neue Bar ergänzt die vorhandene Weinwand, an der Gäste Weine aus ganz Kalifornien verköstigen können. Die Weinflights werden jede Saison wechseln und starten heute mit einem Sonoma Chardonnay Flight und einem Napa Valley Cabernet Sauvignon Flight:

Sonoma Chardonnay Flight

Gundlach Bundschu Sonoma Coast Chardonnay 2020

Head High Sonoma County Chardonnay 2021

Sonoma Cutrer Les Pierres Sonoma Valley Chardonnay 2019

Walt Sonoma Coast Chardonnay 2019

Napa Cabernet Sauvignon Flight

Emblem Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Miner Emily's Cuvee Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018

The Critic Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Twenty Rows Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon 2020

"Da San Francisco einen weltweiten Ruf für seine erstklassigen Weine genießt, ist die Weinkarte der Centurion Lounge am San Francisco International Airport ganz den kalifornischen Trauben aus der Region gewidmet", berichtet Anthony Giglio, Sommelier und Weindirektor der Centurion Lounge. "Es ist fantastisch, dass wir bei unserem ersten Wine Flight-Erlebnis zwei der berühmtesten und etabliertesten Weinregionen Amerikas vorstellen können: Sonoma und Napa Valley."

ESSEN UND DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die Lounge offeriert eine neue saisonale Speisekarte mit Produkten aus der Bay Area, zusammengestellt vom Chefkoch des Liholiho Yacht Club, Ravi Kapur. Der gebürtige Hawaiianer und Küchenchef, der für den James Beard Award nominiert wurde, wird auch in der Centurion Lounge am SFO sein einzigartiges Flair mit Menüs präsentieren, die von seinen Wurzeln und Familienerinnerungen inspiriert sind, darunter in Kochujang marinierte Hähnchenschenkel, Wildreis-Kokosnuss-Suppe und mit schwarzem Essig und Honig glasierte Babykarotten.

Verbraucher schätzen die Möglichkeit, in Flughafen-Lounges erstklassig zu speisen. Einer kürzlich durchgeführten Amex Trendex*-Umfrage zufolge bevorzugt die Mehrheit der Befragten (64 %) das Angebot an hochwertigen Speisen und Getränken in Flughafen-Lounges.

In der Lounge werden zwei maßgeschneiderte, vom Boden bis zur Decke reichende Wandverkleidungen der abstrakten Künstlerin Tracie Cheng zu sehen sein. Das neue Design der Räumlichkeiten zeigt Bezüge zu den Weinbergen in der Region, der Landschaft und dem charakteristischen Nebel von San Francisco, um den Gästen ein Gefühl der Entspannung zu vermitteln.

EINZIGARTIGER WELTWEITER ZUGANG

Mit mehr Lounge-Optionen als jeder andere Kreditkartenaussteller auf dem Markt und als einziger Kreditkartenaussteller mit einer eigenen Lounge am SFO ist die American Express Global Lounge Collection™ nur eine der vielen Angebote, mit denen American Express seine Card-Mitglieder auf ihren Reisen unterstützt. American Express baut das Centurion Lounge-Netzwerk durch neue Standorte und die Erweiterung bestehender Lounges weiter aus. American Express plant die Eröffnung neuer Lounges am Reagan National Airport (DCA) in Washington, D.C., und am Hartsfield-Jackson Atlanta Airport (ATL) im Jahr 2023 bzw. 2024.

*AMEX TRENDEX-METHODOLOGIE

Diese Onlineumfrage von Amex Trendex wurde zwischen dem 4. und 7. November 2022 unter 2000 Erwachsenen mit einem Haushaltseinkommen von mehr als 70.000 US-Dollar durchgeführt, die mindestens einmal im Jahr mit dem Flugzeug reisen. Die Befragung wurde online durchgeführt. Die Ergebnisse der gesamten Umfrage haben eine Fehlermarge von plus/minus 2 Prozentpunkten.

ÜBER AMERICAN EXPRESS

American Express ist ein globaler Anbieter integrierter Zahlungsdienste und bietet Kunden Zugang zu Produkten, neue Erkenntnisse und Erlebnisse, die das Leben bereichern und die Grundlagen für geschäftlichen Erfolg schaffen. Erfahren Sie mehr unter americanexpress.com und folgen Sie uns auf facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.

Wichtige Links zu Produkten, Dienstleistungen und Informationen zur Unternehmensnachhaltigkeit: persönliche Zahlungskarten, geschäftliche Zahlungskarten und Dienstleistungen, Reisedienstleistungen, Geschenkkarten, Prepaid-Karten, Händlerdienste, Accertify, Kabbage, Resy, Unternehmenskarten, Geschäftsreisen, Vielfalt und Inklusion, Unternehmensnachhaltigkeit und Umwelt-, Sozial- und Governance-Reports.

ÜBER DIE CENTURION LOUNGE

Die Centurion Lounge ist das Signatur-Lounge-Programm innerhalb der breiteren American Express Global Lounge Collection, die den Zugang zu American Express Centurion Lounges, internationalen American Express Lounges, Delta Sky Club® für Card-Mitglieder, die mit Delta fliegen, Priority Pass™ Select Lounges bei Anmeldung, Airspace Lounges, MAG U.S. Escape Lounges und Plaza Premium Lounges umfasst – insgesamt mehr als 1.400 Lounges in 140 Ländern, Tendenz steigend.

Berechtigte Card-Mitglieder können eine Lounge auf der Website der Global Lounge Collection oder über die American Express® App finden. Zudem können sie in ausgewählte Centurion Lounges über das mobile Check-in-Tool der American Express® App einchecken.

ÜBER DEN SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT

Der SFO bietet Reisenden ein Flughafenerlebnis, das sich durch einen nahtlosen Zugang, durchdachte Angebote, nachhaltiges Design und inspirierende Kunstwerke und Ausstellungsstücke auszeichnet.

Aktuelle Informationen über Abflüge und Ankünfte, Flughafenpläne und Informationen über Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kulturausstellungen, Transportmittel am Boden und vieles mehr finden Sie unter www.flysfo.com. Folgen Sie uns auf twitter.com/flysfo und facebook.com/flysfo.

Quelle: American Express Company

Ort: USA

1 Minderjährigen ist der Konsum alkoholischer Getränke nicht gestattet. Bitte trinken Sie verantwortungsbewusst.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221231005004/de/