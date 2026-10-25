American Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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American Express hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 7,59 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 5,70 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 30,77 Milliarden CAD gegenüber 28,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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