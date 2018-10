American Express schlägt Markterwartungen und hebt Ausblick an

Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Die American Express Co. (AmEx) hat nach einem dritten Quartal über Markterwartung die Jahresprognose angehoben. Der Kreditkartenanbieter profitierte von gestiegenen Ausgaben der Kunden und einem Zuwachs des Kreditumfangs. Der Finanzkonzern schickte sich an, bei Einnahmen und Gewinn ein Rekordjahr zu verbuchen.

Das Unternehmen erwartet auf Jahressicht nun ein Wachstum der Einnahmen zwischen 9 und 10 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 7,30 und 7,40 Dollar erreichen. Im Juli hatte die Gesellschaft das Wachstum mit mindestens 9 Prozent beziffert, ursprünglich sogar nur mit mindestens 8 Prozent. Die angepeilte Gewinnspanne hatte American Express zuvor mit 6,90 bis 7,30 Dollar je Aktie angegeben.

AmEx wies für die dritte Periode einen Gewinnsprung von 22 Prozent auf 1,65 Milliarden Dollar oder 1,88 Dollar je Titel aus. Die Einnahmen kletterten um 9 Prozent auf 10,14 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn von 1,77 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 10,06 Milliarden Dollar gerechnet. Im nachbörslichen US-Aktienhandel kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 104,29 Dollar.

