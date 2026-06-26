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American Outdoor Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued
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American Outdoor Brands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

American Outdoor Brands vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,02 Prozent auf 47,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,730 USD. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Outdoor Brands 190,54 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 222,32 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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