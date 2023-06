American Software schüttet unveränderte Dividende aus

Das Softwareunternehmen American Software Inc. (ISIN: US0296831094, NASDAQ: AMSWA) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 25. August 2023 (Record date: 11. August 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,44 US-Dollar zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 12,83 US-Dollar (Stand: 1. Juni 2023) bei 3,43 Prozent.

American Software ist 1970 gegründet worden. Das Unternehmen bietet u. a. Software-Lösungen für den Bereich Unternehmensmanagement an. Der Firmensitz befindet sich in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia. Im dritten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 31,01 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 32,42 Mio. US-Dollar), wie bereits am 23. Februar berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 3,34 Mio. US-Dollar nach 2,94 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum vierten Quartal 2023 werden am 8. Juni 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,60 Prozent im Minus (Stand: 1. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 430,01 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de