American Tungsten präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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American Tungsten hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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