American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verbilligt sich am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 329,11 USD.
Die American Express-Aktie musste um 20:05 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 329,11 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 322,90 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 220.797 American Express-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 332,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 0,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Abschläge von 32,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.
Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,40 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
