American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 330,77 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 330,77 USD zu. Die American Express-Aktie legte bis auf 330,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 328,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 99.313 American Express-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Kursverlust von 33,30 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 16.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.

