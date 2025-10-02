American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 330,77 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 330,77 USD zu. Die American Express-Aktie legte bis auf 330,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 328,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 99.313 American Express-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Kursverlust von 33,30 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,15 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 16.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen