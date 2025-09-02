American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 330,56 USD nach.
Die American Express-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 330,56 USD. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 330,03 USD. Mit einem Wert von 330,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.195 Stück gehandelt.
Bei 332,07 USD markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Mit einem Kursverlust von 33,25 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 18.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,40 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,33 USD je American Express-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
