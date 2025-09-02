DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.053 -0,5%Nas21.395 +0,5%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.567 +0,9%
Notierung im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von American Express

03.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von American Express

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 322,53 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 322,53 USD. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 321,45 USD aus. Bei 330,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.421 Stück gehandelt.

Bei 332,07 USD erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 31,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,40 USD aus.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,93 Mrd. USD im Vergleich zu 18,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,33 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

