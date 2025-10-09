American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag in Grün
Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 325,76 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 325,76 USD zu. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 328,15 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 326,48 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 48.804 American Express-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 47,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.
Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,29 Prozent auf 19,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 17.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
