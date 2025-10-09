DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.955 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl66,05 -0,1%Gold4.016 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag in Grün

09.10.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag in Grün

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 325,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
281,60 EUR -0,40 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 325,76 USD zu. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 328,15 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 326,48 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 48.804 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 47,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,29 Prozent auf 19,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen