American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 375,78 USD nach oben.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 375,78 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 375,78 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 370,98 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 44.882 Aktien.

Bei 375,78 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Abschläge von 41,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

American Express ließ sich am 17.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,57 Mrd. USD – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

