American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend stärker

So bewegt sich American Express

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 373,71 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 373,71 USD. Die American Express-Aktie legte bis auf 377,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 370,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 140.898 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 377,18 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

