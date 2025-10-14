American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express legt am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 325,71 USD.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 325,71 USD. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 326,09 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,61 USD. Zuletzt wurden via New York 44.035 American Express-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,26 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus.

Am 18.07.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. American Express dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,34 USD je American Express-Aktie.

