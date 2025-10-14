American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express legt am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 325,71 USD.
Werte in diesem Artikel
Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 325,71 USD. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 326,09 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,61 USD. Zuletzt wurden via New York 44.035 American Express-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,26 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus.
Am 18.07.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. American Express dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,34 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen