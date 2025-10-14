DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.663 -0,1%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express macht am Dienstagabend Boden gut

14.10.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 334,67 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
286,05 EUR 8,60 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 334,67 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 336,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,61 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 142.898 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 349,10 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 34,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 USD je American Express-Aktie.

Am 18.07.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 16.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,34 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

