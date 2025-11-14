DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.028 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
So entwickelt sich American Express

14.11.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 358,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
308,00 EUR -9,65 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 358,60 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 355,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 47.015 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 377,18 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 62,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,43 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

