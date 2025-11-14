American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich American Express

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 358,60 USD.

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 358,60 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 355,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 47.015 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 377,18 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 62,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,43 USD je American Express-Aktie.

